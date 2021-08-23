Sinop'taki sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Ayancık ilçesi ile Babaçay köyünde çekilen görüntülerde, sel sularının bir konteyneri sürüklediği, elektrik direğini devirdiği görülüyor. İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde can kayıpları meydana geldi, büyük çapta hasar oluştu. Selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde 40 ev yıkıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi.