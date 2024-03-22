Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu projelerini A Haber’de anlattı

Belediye başkan adayları seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’a konuşan Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu, “5 yıl istiyoruz, bu şehre altın çağını yaşatmak istiyoruz. Sinop'ta çöp, kanalizasyon ve su sorunu var. Tüm sorunların çözeceğiz.” dedi.

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