05 Aralık 2022, Pazartesi
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Sınırlarda kaçağa ve teröre geçit yok! Bin 77 km güvenlik duvarı tamamlandı
Türkiye, sınır güvenliğini sağlamakta kararlı. Bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Sınır hattı insanlı-insansız gözetleme kuleleri, kamera ve gece görüş sistemleri ile alarm ve ihbar sistemleri ile donatıldı.