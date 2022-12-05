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Sınırlarda kaçağa ve teröre geçit yok! Bin 77 km güvenlik duvarı tamamlandı

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Giriş: 05.12.2022 12:16
Güncelleme:05.12.2022 12:17
Türkiye, sınır güvenliğini sağlamakta kararlı. Bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Sınır hattı insanlı-insansız gözetleme kuleleri, kamera ve gece görüş sistemleri ile alarm ve ihbar sistemleri ile donatıldı.
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