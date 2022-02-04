04 Şubat 2022, Cuma
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Sınırda 19 göçmen donarak öldü | Jandarma ekipleri sınırda arama tarama yapıyor
Edirne'de Yunanlılar tarafından geri itilen göçmenlerden 19'u donarak vefat etti. Geri itilen 35 göçmen ise Mehmetçik tarafından kurtarıldı. İnsanlık dışı zulmün yaşandığı Yunanistan sınırında son durum, A Haber muhabiri Umut Işık canlı yayında aktardı.