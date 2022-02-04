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Sınırda 19 göçmen donarak öldü | Jandarma ekipleri sınırda arama tarama yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2022 14:50
Edirne'de Yunanlılar tarafından geri itilen göçmenlerden 19'u donarak vefat etti. Geri itilen 35 göçmen ise Mehmetçik tarafından kurtarıldı. İnsanlık dışı zulmün yaşandığı Yunanistan sınırında son durum, A Haber muhabiri Umut Işık canlı yayında aktardı.
Sınırda 19 göçmen donarak öldü | Jandarma ekipleri sınırda arama tarama yapıyor
Sınırda 19 göçmen donarak öldü | Jandarma ekipleri sınırda arama tarama yapıyor
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