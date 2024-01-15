Sınır ötesinde vatani nöbet! A Haber ekibinin özel harekat sınır nöbetinde

Irak’ın kuzeyinde kahramanların terörle amansız mücadelesi kar, tipi, soğuk demeden 24 saat devam ediyor. Özel harekat sınırın sıfır noktasında teröre geçit vermiyor. A Haber muhabiri Esra Arpa Mehmetçiğin hangi koşullarda görev yaptığını aktardı.

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