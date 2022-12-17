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Sınır ötesinde PKK’ya darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 17.12.2022 10:39
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları başarıyla sürüyor. Barış Pınarı Bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
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