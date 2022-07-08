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Sınır ötesinde 'operasyon sahaları' nereler olacak? Önce askeri sonra sivil harekat yapılacak!

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Giriş: 08.07.2022 01:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir sınır ötesi operasyonu işaret etmesi sonrası gözler Türk Silahlı Kuvvetlerine çevrildi. A Haber canlı yayınında olası operasyonu değerlendiren uzmanlar, 'operasyon sahalarına' ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin harekat yapmasının şart olduğunu vurgulayan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Önce askeri harekat, daha sonra sivil harekat yapılacak. Bu operasyonla koridor boydan boya oluşacak ondan sonra Sincar ve Rakka’ları konuşacağız." diye konuştu.
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