Sınır ötesi operasyonlar yoğunlaştı! Son 20 günde Suriye ve Irak'ta çok sayıda terörist öldürüldü

Son dönemde Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir operasyonun habercisi mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

Son dönemde hem Suriye'de hem Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonlar yoğunlaştı. Sözde üst düzey PKK yöneticilerine yönelik MİT tarafından yapılan operasyonlar var. Son 20 günde bölgelerde 40 tane terörist yok edildi.

Dün MİT, Suriye'nin Menbiç bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde Menbiç sorumlusu, "Sara, Şervin Derik, Şervin Serdar" kod adlarını kullanan Uman Derviş'i etkisiz hale getirdi. Öte yandan bölgede Arap aşiretlerinin teröristlere karşı çatışmaları da sürüyor. Ele geçirilen köyler var.

Ali Fuat Gökçe'nin canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"MİT tarafından etkisiz hale getirilen Uman Derviş'ten bahsetmek lazım. PKK için önemli bir isimdi. TSK ve MİT son 10 ayda 23 sözde komutan ya da yöneticiyi etkisiz hale getirdi. 2019 yılında beri 73 sözde yönetici yok edildi. Burada özellikle Münbiç bölgesinden sorumlu kişinin etkisiz hale getirilmesi ve böyle yöneticilerin yok edilmesi diğer teröristlerin üzerinde baskı aracı haline geldi.

Çok iyi korunan ve etrafında korumalarla gezen hata bazı durumlarda elektronik harp dahi uygulamaya çalışan sözde lider kadronun etkisiz hale getirilmiş olması sahadaki diğer teröristler üzerinde oldukça olumsuz bir etki oluşturacaktır. MİT ve TSK'nın bölgedeki etkinliğinin devam etmesi nokta operasyonların sürmesi gerekir. Bu operasyonlar yapmak oldukça çaba gerektiriyor. Saha istihbarını elde edeceksiniz teknik istihbarat ile birleştireceksiniz ve nokta atışı ile operasyon yapacaksınız. Bunlar ciddi işlerdir. Bunun için ayrıntılı planlar yapılıyor.

Bölgedeki Arap aşiretleri, PKK'nın uygulamalarından bıktı ve bölgenin kaynaklarının sömürülerek tekrar Suriye hükümetine satılmasından rahatsızlık duyuyorlar. PKK bölgeyi hem kontrol ediyor hem bölgeyi sömürüyor ve sonra hükümet satıyor. Bu bölgedeki Arap aşiretlerinin fakirleşmesi anlamına geliyor. Burada zenginleşen ABD ile birlikte maddi kazanç elde eden PKK terör örgütüdür."