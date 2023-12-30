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Sınır ötesi operasyonlar! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri imha ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 08:56
Mehmetçik ve MİT'ten nokta operasyonlar yapıldı. Örgütün üst düzey isimleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Operasyonların bir yıllık bilançosu belli oldu. 2023'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 200'ü aştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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