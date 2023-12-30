Sınır ötesi operasyonlar! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri imha ediliyor

Mehmetçik ve MİT'ten nokta operasyonlar yapıldı. Örgütün üst düzey isimleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Operasyonların bir yıllık bilançosu belli oldu. 2023'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 200'ü aştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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