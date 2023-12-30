30 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sınır ötesi operasyonlar! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri imha ediliyor
Mehmetçik ve MİT'ten nokta operasyonlar yapıldı. Örgütün üst düzey isimleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Operasyonların bir yıllık bilançosu belli oldu. 2023'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 200'ü aştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.