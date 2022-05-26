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Sınır ötesi operasyon olacak mı? Olası operasyon hangi noktalara yapılacak?

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 13:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla gözler Suriye sınırına çevrildi. Yeni operasyonun sinyali gelirken bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu’nda önemli kararlar alınacak. A Haber ekipleri sınır hattında haber nöbetinin sürdürüyor. Mehmet Geçgel Mare hattından son durumu aktardı.
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