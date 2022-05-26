26 Mayıs 2022, Perşembe
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Sınır ötesi operasyon olacak mı? Olası operasyon hangi noktalara yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla gözler Suriye sınırına çevrildi. Yeni operasyonun sinyali gelirken bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu’nda önemli kararlar alınacak. A Haber ekipleri sınır hattında haber nöbetinin sürdürüyor. Mehmet Geçgel Mare hattından son durumu aktardı.