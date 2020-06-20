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Sınır hattında sıcak gelişme! Askeri helikopterler... |Video

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Giriş: 20.06.2020 17:08
Güncelleme:20.06.2020 17:09
Kuzey Irak'ta terör yuvaları Pençe Kartal Operasyonu ile yerle bir ediliyor. Sınır hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri bölgede askeri helikopterlerin sıkça havalandığı Şırnak ve Kuzey Irak arasında adeta mekik dokuğunu söyledi. Haftanin'e düzenlenen operasyonlarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Kuzey Irak'ta terör yuvaları Pençe Kartal Operasyonu ile yerle bir ediliyor. Sınır hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri bölgede askeri helikopterlerin sıkça havalandığı Şırnak ve Kuzey Irak arasında adeta mekik dokuğunu söyledi. Haftanin'e düzenlenen operasyonlarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerince Haftanin'de teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

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