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06.10.2019

Sınır hattında dikkat çeken helikopter ve uçak hareketliliği |Video

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken Telabyad üzerinden ise ABD'ye ait helikopterler uçtu.

Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterler Resulayn istikametine gitti.

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