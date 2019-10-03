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03.10.2019

Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video

ABD Fırat’ın doğusuyla ilgili verdiği sözleri yerine getirmedi ve Başkan Erdoğan PKK-PYD’nin sınır bölgelerinden çekilmemesi üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajı vermişti. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında hazırlıklarını tamamlıyor. TSK, askerlerimizin giriş yapacakları noktaları belirledi. Askeri araçların yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zırhlı iş makinelerini kullanan bir Mehmeçik’e mikrofon uzattı. Samimi açıklamalarda bulunan askerin mesajı dikkat çekti.
Başkan Erdoğan: Kendi yolumuzu açarız! BAŞKAN ERDOĞAN: KENDİ YOLUMUZU AÇARIZ!
Bakan Hulusi Akar: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz BAKAN HULUSİ AKAR: TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ
Son dakika: Hulusi Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız SON DAKİKA: HULUSİ AKAR: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESEBİLECEK DURUMDAYIZ

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