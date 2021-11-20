Sınır hattında 3’ü terörist 7 kişi yakalandı! FETÖ’cü ve DEAŞ’lılar sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Suriye sınırında toplam 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yakalananlardan 5'inin Türkiye'den Yunanistan'a, 2'sinin ise Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

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