Sınır dışı operasyonlarla ilgili çarpıcı yorum ‘’Türkiye öğretilmiş çaresizliği kırdı’’

A Haber’e konuk olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, başta Pençe-Kaplan operasyonu olmak üzere Türkiye’nin sınır dışında yürüttüğü başarılı operasyonlara dikkat çekerek, ‘’Türkiye öğretilmiş çaresizliği kırdı. Bu harekatın arkasında milli bir irade var.’’ ifadelerini kullandı.