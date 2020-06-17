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Sınır dışı operasyonlarla ilgili çarpıcı yorum ‘’Türkiye öğretilmiş çaresizliği kırdı’’

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Giriş: 17.06.2020 22:42
Güncelleme:17.06.2020 22:45
A Haber’e konuk olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, başta Pençe-Kaplan operasyonu olmak üzere Türkiye’nin sınır dışında yürüttüğü başarılı operasyonlara dikkat çekerek, ‘’Türkiye öğretilmiş çaresizliği kırdı. Bu harekatın arkasında milli bir irade var.’’ ifadelerini kullandı.
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