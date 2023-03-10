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Sınava hazırlanan öğrencilere destek! Gönüllü öğretmenler öğrencilere destek sahada

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 13:07
Hatay'da gönüllü öğretmenler destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencileri üniversite sınavına hazırlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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