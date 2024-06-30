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Sinan Oğan'dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 01:23
Güncelleme:30.06.2024 01:24
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Oğan,  Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek için 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiğini belirtti.  Oğani yaptığı açıklamada "Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım." diyerek açık itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
Sinan Oğan’dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı!
Sinan Oğan'dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı!
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