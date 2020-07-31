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Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemleri toplumu bölüyor

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Giriş: 31.07.2020 21:41
Güncelleme:31.07.2020 21:47
İyi Partili Ümit Özdağ ve MHP'den ayrılan Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelileri hedef alan nefret söylemleri sokağa şiddet olarak yansıyor. Son olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli iki genç hiçbir neden yokken 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Nefret söylemleri, şiddeti de beraberinde getiriyor.

Son olarak hatay kırıkhan'da yaşayan Suriyeli Enes Hassani ve Mufavvad İbrahim, 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

"Ya Suriye'ye döneceksiniz ya da öleceksiniz" diyerek tehditler savuran grup, 17 yaşındaki gençlerden İbrahim'i, boğazına kemer takarak yerde sürükledi. Hassani'yi ise başına vurarak darp etti. Hassani 3 gün yoğun bakımda kaldı.

Mahallelinin müdahalesi üzerine ırkçı saldırganlar kaçtı.

Toplumda Suriyelilere yönelik başlatılan olumsuz algıya siyasilerde çanak tutuyor.

İyi Partili Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelileri hedef alan ırkçı paylaşımları saldırılara ortam hazırlıyor.

Özdağ ve Oğan gibi isimlerin bu sorumsuz tutumları ayrıştırıcı mesajları toplumu bölme amacında başka bir şeye hizmet etmiyor.

Aslolan ise siyasi kimliği bulunanların daha olumlu ve birleştirici mesajlar vermesi.

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