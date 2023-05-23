Sinan Oğan desteğini açıkladı, Ümit Özdağ'ın kararı ne olacak?

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda kime destek vereceğini açıkladı. Terörle mücadele ve istikrar vurgusu yapan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi. Ümit Özdağ ise kararını bugün 13’te açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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