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Sinan Ateş davasında mütalaa yarın açıklanacak! Tutuklu 22 sanıktan 10’u tahliye edilmişti

Sinan Ateş davasında mütalaa yarın açıklanacak! Tutuklu 22 sanıktan 10’u tahliye edilmişti

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 18.07.2024 16:47
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili  tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada, savcılık  yarın esas hakkında mütalaasını açıklayacak. İşte detaylar…
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