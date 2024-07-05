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Sinan Ateş davasında ara karar için gözler saat 14.00’de çevrildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 11:18
Sinan Ateş davasında bugün 5. gün ve son celse görülecek. Ara kararın saat 14.00’te verilmesi bekleniyor. Davayı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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Ara karar için gözler saat 14.00’te
Ara karar için gözler saat 14.00’te
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