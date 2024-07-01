01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Sinan Ateş davası başladı! İşte sanıkların ifadeleri
Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin dava bugün başladı. Siyasilerin de takip ettiği davada 22 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "İsteğimiz eksik olan iddianame yerine yeni ve doğru bir iddianame yazılması..." dedi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, duruşmada yaşananların detaylarını canlı yayında aktardı. Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 11 Haziran 2024 tarihinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ve kızlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Ayşe Ateş, Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getirerek Başkan Erdoğan'ın Sinan Ateş davasına ilişkin, "Dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü bana verdi." ifadelerini kullanmıştı.