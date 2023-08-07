Silo patlamasının tanıkları yaşadıklarını A Haber'e anlattı! TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal A Haber'de son durumu paylaştı

Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal A Haber’de son durumu paylaştı. Güldal, "Toz patlaması olabileceğini değerlendiriyoruz. Patlama 13 siloda etkili oldu. Çalışanlarımızın yaralı olduğu bilgimiz var. 54 silonun 13 tanesinin zarar gördüğü bilgisini aldık." dedi.

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