Silivri'de dere taştı evler sular altında kaldı! Bölge halkı isyanda: Her yer balçık

Silivri'de kuvvetli yağışın ardından dere taştı. Derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evini su basan Didem Gökçin Kılıç "Gerçekten çok üzgünüz. Ciddi bir kaybımız var. Her taraf balçık içerisinde. Bütün bahçem, ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız rezil durumda" dedi. Çocuğunu oyun oynaması için su altında kalan sitenin bahçesine çıkaran Emre Nurhan, “Anın tadını çıkarıyoruz, çocuğun evde canı sıkılmıştı. Ben de eğlensin diye buraya getirdim" dedi.

Semizkumlar mahallesinde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Mimar Sinan Mahallesi Feyyaz Altınorak Caddesi'ndeki Altınorak Sitesi'ndeki birçok ev de su içinde kaldı. Evlerde hasar meydana gelirken, yaralanan ya da mahsur kalan olmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri bölgeye gelerek tahliye çalışması başlattı.

TRAFOLAR PATLIYOR

Site sakini Şenol Tablacıoğlu,"Bu afet dördüncü kez oluyor. Belediyeye kaç kere şikayet edildiği halde, dereler ıslah edilsin diye kaç kez söyledik. Hiç oralı olmuyorlar. Millet dün gece 01.00'dan beri bekliyor. Elektrikler, trafolar patlıyor. Yaklaşık 4-5 kere patladı. Bir kere geldiler. Gece 01.00'dan beri ne buzdolapları çalışıyor ne evlerde elektrik var. Bu milletin buzdolaplarında yiyecekleri, etleri var. Kaloriferlerimiz yanmıyor. Bunlar ne yapıyorlar acaba? Bu taşmaya sebep olan yağış öğlen 12.00 civarında başladı. Bütün evlerin hepsini su bastı. Bizim evde bir zarar yok Allah'a şükür. Komşuların hepsinin evlerini su bastı. Komşularımız da bizim eve sığındı. Mecburlar, başka imkanımız yok. Kim bilir ekipler kaç saat sonra gelirler, Allah bilir. Herkes böyle mağdur durumda bekleyecek" dedi.

HER YER BALÇIK İÇİNDE

Evini su basan Didem Gökçin Kılıç, "Üst caddede oturuyorum, orası berbat durumda zaten. Tüm sokak alt üst oldu. Bizim evin alt katını su bastı, ben köpeğimi zor alabildim. Arabalarımız kaldı. Yağmur bir anda bastı diyebilirim. Suyu gördüm. Gördüğüm gibi çocuğumu geri bırakmak için annemin evine döndüm ve tekrar evime giremedim. Evimin alt katı berbat durumda. Ciddi anlamda maddi kaybımız var. Onu geçtim bu bölgede yaşanan dördüncü ya da beşinci kez yaşanmış bir durum. Dereyi neden ıslah edemiyorlar onu bilmiyorum. Sorumlular kim, neler yapılması gerekiyor bilmiyorum ama çok da geç gelindi. Gece 01.00'dan beri elektrik yok burada. Burası lüks sayılan bir semt olmasına rağmen bu rezilliği siz de görüyorsunuz. Fazla söze gerek yok. Eşim de şu an koşuşturuyor ama yapacak bir şey yok. Biz de komşumuzun evine sığındık. Burası biraz daha yüksekte kaldığı için buraya geldik. Alabildiğimiz araçlarımızı yukarı çektik. Bekliyoruz. Sorumlu kimse bu durumun bir hal çaresine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Ciddi bir kaybımız var. Her taraf balçık içerisinde. Bütün bahçem, ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız rezil durumda. Komşumuzun evi bizim evden daha beter durumda gördüğüm kadarıyla. Evimize hiçbir şekilde giremiyoruz. En son bir, bir buçuk saat kadar önce gidebildim" diye konuştu.

BURAYI DEVAMLI OLARAK SU BASIYOR

Semizkumlar Mahalle Muhtarı Vedat Yalman, "Burası E5'in üstünden başlayan ve E5'i geçmek zorunda olan bir dere. Bu derenin E5'ten büyük kanallarla geçmesi lazım. Küçük büzlerle geçiyor. Alt tarafta da yazlık sitelerimiz var. Yazlık sitelerde de işgaller, duvarlar tabii dere yatağını daraltmış. O yüzden yıllarca bu şiddetli yağmurlarda burayı devamlı su basıyor. Yetkililerin burayla ilgilenip İSKİ'nin bilhassa ilgilenip buranın ıslahını yapıp gerekli dere açılımını yapması lazım. Şu an için zarar tespitleri yapılmadı. Suyun gidip, temizlendikten sonra zarar tespiti için bakılacak" şeklinde konuştu.