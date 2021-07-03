Şile’de sağanak yağış felaketi: Dere taştı, bazı evleri su bastı! A Haber olay yerinde

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Şile'de kuvvetli yağış etkili oldu. Şile'de dere taştı, mahalle su altında kaldı. A Haber ekiplerinden Pınar Özenç olay yerinden gelişmeleri aktardı. Pınar Özenç, Şilelilerin dakikalar içerisinde büyük korku yaşadığını 75 yaşında olan bir vatandaşın böyle bir yağış görmediğini aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaş, “Yağış birden bire geldi. Yukarı köylerden birikerek geldi.” ifadelerini kullandı.

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