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Şile’de sağanak yağış felaketi: Dere taştı, bazı evleri su bastı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 03.07.2021 16:16
Güncelleme:03.07.2021 16:17
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Şile'de kuvvetli yağış etkili oldu. Şile'de dere taştı, mahalle su altında kaldı. A Haber ekiplerinden Pınar Özenç olay yerinden gelişmeleri aktardı. Pınar Özenç, Şilelilerin dakikalar içerisinde büyük korku yaşadığını 75 yaşında olan bir vatandaşın böyle bir yağış görmediğini aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaş, “Yağış birden bire geldi. Yukarı köylerden birikerek geldi.” ifadelerini kullandı.
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