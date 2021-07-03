03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şile'de sağanak etkili oldu! Dereler taştı, sokaklar göle döndü

Şile'de sağanak etkili oldu! Dereler taştı, sokaklar göle döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2021 15:20
İstanbul Şile'yi sağanak sonrası sel vurdu. Birçok noktada taşkın oldu, yollar göle döndü.  Bölgedeki manzara havadan görüntülendi. Bir aracı ise sel sürükledi, sürücü canını zor kurtardı. Bölgedeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özen aktardı. Pınar Özenç, “Meteoroloji yetkilileri İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen oldu ve en çok Şile etkilendi. Kuvvetli yağış Şile’yi vurdu. Dakikalarca yağış sürdü. Yağış sonrası mahalleleri sel bastı. Özellikle Çavuşbaşı Mahallesi’nde tüm sokaklar sular altında kaldı ve ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bütün belediye ekipleri sahada çalışmalarını yürütüyor. Bahçelerde ekili ürünlerde zarar gördü.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şile’de sel felaketi! A Haber olay yerinde
Şile’de sel felaketi! A Haber olay yerinde
15 Temmuz'u unutma unutturma...
15 Temmuz'u unutma unutturma...
Övündüğü ihale usulsüz çıktı!
Övündüğü ihale usulsüz çıktı!
Şile'de sağanak etkili oldu!
Şile'de sağanak etkili oldu!
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan: Fabrikanın mülkiyeti Hazine'nin
Başkan Erdoğan: Fabrikanın mülkiyeti Hazine'nin
Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı! Kişi başı rakam 35’ten 10’a düştü
Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı! Kişi başı rakam 35’ten 10’a düştü
Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda!
Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda!
İstanbul'da alarm! Ekipler tetikte bekliyor
İstanbul'da alarm! Ekipler tetikte bekliyor
İşte 'Tosuncuk'un ilk fotoğrafı
İşte 'Tosuncuk'un ilk fotoğrafı
Gizli plan erken seçim mi?
Gizli plan erken seçim mi?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Daha Fazla Video Göster