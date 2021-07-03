Şile'de sağanak etkili oldu! Dereler taştı, sokaklar göle döndü

İstanbul Şile'yi sağanak sonrası sel vurdu. Birçok noktada taşkın oldu, yollar göle döndü. Bölgedeki manzara havadan görüntülendi. Bir aracı ise sel sürükledi, sürücü canını zor kurtardı. Bölgedeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özen aktardı. Pınar Özenç, “Meteoroloji yetkilileri İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen oldu ve en çok Şile etkilendi. Kuvvetli yağış Şile’yi vurdu. Dakikalarca yağış sürdü. Yağış sonrası mahalleleri sel bastı. Özellikle Çavuşbaşı Mahallesi’nde tüm sokaklar sular altında kaldı ve ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bütün belediye ekipleri sahada çalışmalarını yürütüyor. Bahçelerde ekili ürünlerde zarar gördü.” ifadelerini kullandı.

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