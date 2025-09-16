Silahlı kavga vatandaş kamerasına yansıdı!

16 Eylül 2025, Salı

Giriş: 16.09.2025 09:10
Güncelleme:16.09.2025 09:14
Başakşehir’de iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga vatandaş kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadının taşla arabanın camını kırması ve başka bir şahsın ise havaya ateş ettiği görülüyor.
