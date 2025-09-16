Silahlı kavga vatandaş kamerasına yansıdı!

Başakşehir’de iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga vatandaş kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadının taşla arabanın camını kırması ve başka bir şahsın ise havaya ateş ettiği görülüyor.

