11 Aralık 2021, Cumartesi
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Silah Tespit Radarı TSK envanterine girdi! Hangi özelliklere sahip?
Yerli ve milli imkanlara geliştirilen Savunma Sanayi ürünlerine bir yenisi eklendi. İlk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlanan ASELSAN'ın silah tespit radarları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Radarlar, birden çok mühimmatın tespit ve takibini yapabiliyor.