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Silah kaçakçılarına ters kelepçe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş: 21.01.2024 09:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek-10 operasyonlarında 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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