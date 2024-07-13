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Silah kaçakçılarına "Mercek-21" operasyonu: Bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 13.07.2024 08:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-21" operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu bin 564 silah ele geçirilirken bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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