Silah kaçakçılarına "Mercek-21" operasyonu: Bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-21" operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu bin 564 silah ele geçirilirken bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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