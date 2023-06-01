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Siirt’te temsili askerlik töreni! Özel bireyler yemin ederek terhis oldu

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Giriş: 01.06.2023 08:57
Son dakika haberleri... Siirt'te bir günlük askerlik eğitimi tamamlayan 5 özel birey törenle yemin edip tezkere aldı. Temsili askerlik renkli görüntülere sahne oldu.
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