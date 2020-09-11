Siirt'te büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Siirt'te “Yıldırım-11 Herekol” Operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyona, 1003 güvenlik personeli katılıyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, 1003 personelin katıldığı "Yıldırım-11 Herekol" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-11 HEREKOL" Operasyonu başlatıldı.

1003 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.003) personel [(56) operasyonel tim] görev alıyor.



54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."