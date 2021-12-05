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Siirt'te Başkan Erdoğan’ın mitingine saldırı girişimi! Bu saldırı girişimi ne anlama geliyor? Nasıl okunmalı?

A Haber
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Giriş: 05.12.2021 13:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siiirt mitinginde görevli bir polisin otomobilinin altına yerleştirilen patlayıcı son anda fark edildi. Bomba düzeneği uzman ekipler tarafından imha edildi. Saldırı girişimi ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Hukukçu Avukat Serdar Öktem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erandaç, "Türkiye’ye geçmiş olsun. Çok kritik bir olaydan bir polisimizin dikkati sayesinde kurtulduk. Siirt’teki olay yabancı istihbarat örgütlerinin, yani PKK’nın terör örgütünün beyninin çalışmayacağı çok daha komplike bir iş, çok yönleri var. O kadar önemli bir boyut, zamanlama açısından yer açısından yapıldı ki Allah Türkiye’mizi korudu." dedi. Öktem ise "Türkiye bölünmez bir bütün. Bu durum basit bir provokatif eylem değil bence. Gerek yurtiçinde gerek yurt dışında Türkiye’nin kat ettiği ilerlemeyi kabullenemiyor dünya. Küreselciler rahatsız. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.
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