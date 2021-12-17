17 Aralık 2021, Cuma
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Siirt’te Başkan Erdoğan’a bombalı suikast girişimi! Bomba mısır tarlasında teslim edilmiş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli polisin özel aracına konulan bombayla ilgili soruşturma sürüyor. PKK'ın çukur eylemlerinin intikamı için Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingini hedef aldığı, suikast için olaylarda ağabeyi öldürülen PKK'lı Şeyhmus A.'nın da özellikle seçildiği ortaya çıktı.