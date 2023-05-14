Siirt’te 745 sandıkta 201 bin 801 seçmen oy kullanacak

Seçim heyecanı son hızıyla devam ediyor sandıkların kapanmasına az bir süre kala 745 sandıkta 201 bin 801 seçmen oy kullanacağı Siirt’teki son durumu A Haber muhabiri Soner Yılmaz aktardı.

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