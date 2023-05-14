14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Siirt’te 745 sandıkta 201 bin 801 seçmen oy kullanacak

Siirt’te 745 sandıkta 201 bin 801 seçmen oy kullanacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 14:33
Güncelleme:14.05.2023 14:34
Seçim heyecanı son hızıyla devam ediyor sandıkların kapanmasına az bir süre kala 745 sandıkta 201 bin 801 seçmen oy kullanacağı Siirt’teki son durumu A Haber muhabiri Soner Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siirt’te 14 Mayıs heyecanı
Siirt’te 14 Mayıs heyecanı
Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak?
Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak?
Rize, Yalova ve Yozgat’ta seçim heyecanı!
Rize, Yalova ve Yozgat’ta seçim heyecanı!
ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Tekirdağ’da seçim atmosferi nasıl?
Tekirdağ'da seçim atmosferi nasıl?
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KONYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KONYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Sandıkları boş bırakmak istemedik
"Sandıkları boş bırakmak istemedik"
Gülümseten anlar
Gülümseten anlar
Devlet Bahçeli, Ankara’da Oyunu Kullandı
Devlet Bahçeli, Ankara'da Oyunu Kullandı
Hatay’da seçimlerde son durum ne?
Hatay'da seçimlerde son durum ne?
Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor
"Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor"
Daha Fazla Video Göster