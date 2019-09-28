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28.09.2019

Siirt ve Mardin'de 7 PKK'lı öldürüldü |Video

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Son operasyonlarda Siirt'te 5, Mardin'de ise 2 olmak üzere 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'te 5 terörist hava operasyonu ile vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Siirt'in Eruh ilçesi Dadaklı Köyü kırsalında jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarının ardından operasyonun düğmesine basıldı.

Komando ve özel harekatın karadan yürüttüğü operasyona yakın hava desteği de sağlandı.

Çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

PKK'lı teröristlere bir operasyon da Mardin'in Derik ilçesinde düzenlendi.

Jandarma özel harekatın gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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