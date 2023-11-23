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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya A Haber'e konuştu! Maden ocağında göçük!

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Giriş: 23.11.2023 06:16
Güncelleme:23.11.2023 06:17
Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybederken 2'si kurtarıldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya A Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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