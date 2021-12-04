Siirt-Şırnak arasındaki Zarova Köprüsü’nün açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de Siirt ile Şırnak'ı birbirine yaklaştıracak Zarova Köprüsü'nün açılışını yapacak. Köprü bölgede önemli bir ulaşım projesi olarak inşa edildi. Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün özellikleri neler?

SİİRT-ŞIRNAK ARASI KONFORLU ULAŞIM

- Uzunluğu 355 metre

- Genişliği 15 metre

- 1,5 metrelik 2 de yaya yoluna sahip

TERÖR NEDENİYLE İNŞASI GECİKTİ

- Yapımına 1998'de başlandı

- Adı zarova çayı'ndan geliyor

- Siirt-eruh kara yolunun 37. Kilometresinde yer alıyor