04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Siirt-Şırnak arasındaki Zarova Köprüsü’nün açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Siirt-Şırnak arasındaki Zarova Köprüsü’nün açılışını Başkan Erdoğan yapacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 09:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de Siirt ile Şırnak'ı birbirine yaklaştıracak Zarova Köprüsü'nün açılışını yapacak. Köprü bölgede önemli bir ulaşım projesi olarak inşa edildi. Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün özellikleri neler?

SİİRT-ŞIRNAK ARASI KONFORLU ULAŞIM

- Uzunluğu 355 metre

- Genişliği 15 metre

- 1,5 metrelik 2 de yaya yoluna sahip

TERÖR NEDENİYLE İNŞASI GECİKTİ

- Yapımına 1998'de başlandı

- Adı zarova çayı'ndan geliyor

- Siirt-eruh kara yolunun 37. Kilometresinde yer alıyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe
Yunanlar FETÖ’cüyü kurtardı!
Yunanlar FETÖ’cüyü kurtardı!
Hatay kararının perde arkası!
"Hatay" kararının perde arkası!
Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül mü?
Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül mü?
Dev operasyon başladı!
Dev operasyon başladı!
Fransa’da İslamofobi ve demokrasi tehlikesi!
Fransa’da İslamofobi ve demokrasi tehlikesi!
Mehmetçik PKK’nın inine girdi
Mehmetçik PKK'nın inine girdi
Stokçuluğun İslam’da yeri nedir?
Stokçuluğun İslam’da yeri nedir?
Dev proje bugün açılıyor!
Dev proje bugün açılıyor!
Damak çatlatan lezzet!
Damak çatlatan lezzet!
Acı günü! Kız kardeşinden acı haber
Acı günü! Kız kardeşinden acı haber
Başkan Erdoğan’dan ’Türkiye’ genelgesi
Başkan Erdoğan’dan 'Türkiye' genelgesi
Daha Fazla Video Göster