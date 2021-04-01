SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'a büyük onur! Aliyev'den Bayraktar'a madalya

Türk SİHA'larının gücü ile Karabağ savaşında Ermenistan'ı mağlup ederek topraklarını kurtaran Azerbaycan, Bayraktar ailesine teşekkür etti. Dünyanın Türk SİHA'larını konuştuğu dönemde Selçuk Bayrak ile bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'a madalya taktı.