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SİHA'lar Siirt'te teröristleri böyle avladı! 4 PKK'lı fotokapana yakalandı

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Giriş: 01.11.2021 11:28
Güncelleme:01.11.2021 11:31
Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt'te yaptığı operasyonda 4 teröristi etkisiz hale getirdi. A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı. Teröristlerin yaban hayvanlar için kurulan fotokapana yakalandığını ardından SİHA ve Mehmetçik'in harekete geçerek PKK'lıları etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.
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