SİHA’lar Siirt’te teröristleri böyle avladı! 4 PKK’lı fotokapana yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt'te yaptığı operasyonda 4 teröristi etkisiz hale getirdi. A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı. Teröristlerin yaban hayvanlar için kurulan fotokapana yakalandığını ardından SİHA ve Mehmetçik'in harekete geçerek PKK'lıları etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.