12 Haziran 2023, Pazartesi
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Sigorta detayı verilmiyorsa yaptırmayın! Uzmanlardan kentsel dönüşümle evini yenilemek isteyenlere uyarı
Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşüme ilgi hayli yoğun. Ancak bu süreçte kar sağlamak isteyen fırsatçılar da ortaya çıktı. Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor. Riskli 1,5 milyon binanın yüzde 25'inin acil dönüşmesi gerekiyor. Uzmanlardan kentsel dönüşümle evini yenilemek isteyenlere “sigorta detayı verilmiyorsa yaptırmayın” uyarısı geldi. Peki nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.