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Sigarayı bırakan personel 500 TL teşvik ödemesi

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Giriş: 09.02.2022 16:16
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi sigarayı bırakmaya teşvik amacıyla 3 yıl önce örnek bir çalışma başlattı. Türkiye'de bir ilki hayata geçiren belediye, sigarayı bırakan çalışanlarına 500 lira teşvik primi ödedi. Birçok belediye personeli bu sayede sigarayı bıraktı.
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