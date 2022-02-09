09 Şubat 2022, Çarşamba
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Sigarayı bırakan personel 500 TL teşvik ödemesi
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi sigarayı bırakmaya teşvik amacıyla 3 yıl önce örnek bir çalışma başlattı. Türkiye'de bir ilki hayata geçiren belediye, sigarayı bırakan çalışanlarına 500 lira teşvik primi ödedi. Birçok belediye personeli bu sayede sigarayı bıraktı.