10 Haziran 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sigaraya karşı İngiliz modeli mi uygulanacak? 2009'dan sonra doğanlara sigara yasaklanacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sigaraya karşı yeni bir düzenleme sinyali verdi. Başkan Erdoğan, sigaranın zararlarından bahsederken sigara firmalarının insanları zehirleyerek kazanç sağladığını vurguladı ve İngiliz modelinin değerlendirildiğini belirtti. İngiliz modeli nasıl? Londra'dan detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.