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Sigaraya karşı İngiliz modeli mi uygulanacak? 2009'dan sonra doğanlara sigara yasaklanacak mı?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 10.06.2024 15:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sigaraya karşı yeni bir düzenleme sinyali verdi. Başkan Erdoğan, sigaranın zararlarından bahsederken sigara firmalarının insanları zehirleyerek kazanç sağladığını vurguladı ve İngiliz modelinin değerlendirildiğini belirtti. İngiliz modeli nasıl? Londra'dan detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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