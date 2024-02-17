17 Şubat 2024, Cumartesi
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Sıfır Atık seferberliği AK Parti’nin seçim beyannamesinde! Sıfır Atık uyumlu şehirler
Sıfır Atık projesinin ünü, Türkiye sınırlarını aştı artık dünyaya mal oldu. Bu farkındalık 7'den 77'ye herkeste çevre bilincini oluşturdu. Tüm AK Partili belediyeler dikkat çekici projeleri bir bir hayata geçirdi. Seçim beyannamesinde yer alan "Sıfır Atık Uyumlu Şehirler" başlığıyla birlikte önümüzdeki dönemde aileyi merkeze alan bir yaklaşımla yankı uyandıracak projelerin müjdesi verildi.