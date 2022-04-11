Sıfır atık projesiyle Türkiye’nin kazanımları! Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "sıfır atık projesi" ile 24 milyon tondan fazla atık ekonomiye kazandırıldı. Emine Erdoğan, projenin hayallerinin ötesine geçtiğini söyledi. Atıklarda geri kazanım oranının arttığını belirten Emine Erdoğan, ücretli plastik poşet uygulamasıyla poşet kullanımının yüzde 75 azaldığını söyledi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithali de önledi ve yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf edildi.

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