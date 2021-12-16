16 Aralık 2021, Perşembe
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Sıfır araçlar ikinci el satış yapan işletmelere satılmış! Stokçular sıfır araçları fiyatının üzerinde piyasaya sürdü
Karabük merkezli 50 ilde gözaltına alınan 51 kişinin sorguları sürüyor. Otomobil bayisi, araç galerisi, otomobil satıcısının içerisinde bulunduğu oto stokçularının 'fiyat vurgunu' yöntemi deşifre edildi. Otomobilde vurgun nasıl yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.