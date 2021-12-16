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Sıfır araçlar ikinci el satış yapan işletmelere satılmış! Stokçular sıfır araçları fiyatının üzerinde piyasaya sürdü

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 14:39
Karabük merkezli 50 ilde gözaltına alınan 51 kişinin sorguları sürüyor. Otomobil bayisi, araç galerisi, otomobil satıcısının içerisinde bulunduğu oto stokçularının 'fiyat vurgunu' yöntemi deşifre edildi. Otomobilde vurgun nasıl yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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Otomobilde vurgun nasıl yapıldı?
Otomobilde vurgun nasıl yapıldı?
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