13 Kasım 2023, Pazartesi
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Şifa Hastanesi'nden yeni açıklama! Kuvözdeki bebeklerden acı haber
Katil İsrail 38 gündür soykırım yapıyor. Gazze’de işgal ordusu ile Hamas arasında çatışmalar sürüyor. Şifa Hastanesi’nden yeni açıklama geldi. Kuvözdeki bebeklerden 7’sinin hayatını kaybettiği açıklandı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son gelişmeleri aktardı.