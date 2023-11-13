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Şifa Hastanesi'nden yeni açıklama! Kuvözdeki bebeklerden acı haber

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 14:33
Katil İsrail 38 gündür soykırım yapıyor. Gazze’de işgal ordusu ile Hamas arasında çatışmalar sürüyor. Şifa Hastanesi’nden yeni açıklama geldi. Kuvözdeki bebeklerden 7’sinin hayatını kaybettiği açıklandı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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