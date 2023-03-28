28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SİDA'dan bir ilk! Güdümlü mühimmat ile nokta atışı!

SİDA'dan bir ilk! Güdümlü mühimmat ile nokta atışı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2023 13:32
MARLIN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), ileri seviye bir yetenek adımına daha imza attı. Katı yakıtlı kuzgun seyir füzesi, MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SİDA’dan bir ilk!
SİDA'dan bir ilk!
Belirsizlikler çağında lider olmak!
Belirsizlikler çağında lider olmak!
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber’de
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber'de
Koalisyon HDP’ye hangi sözü verdi?
Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi?
AK Parti’den muhalefetin adaylık itirazına net cevap
AK Parti'den muhalefetin adaylık itirazına net cevap
Başkan Erdoğan’ın 3 gizli formülü
Başkan Erdoğan'ın 3 gizli formülü
Yandaşlar 7’li koalisyonu yerden yere vurdu!
Yandaşlar 7'li koalisyonu yerden yere vurdu!
Sadakatle ihanet arasında seçim
"Sadakatle ihanet arasında seçim"
1,3 milyon afetzede memleketine döndü
1,3 milyon afetzede memleketine döndü
Terörle Türkiye pazarlığı! PKK’dan bir destek daha
Terörle Türkiye pazarlığı! PKK'dan bir destek daha
Başkan Erdoğan Erbakan ile görüşecek
Başkan Erdoğan Erbakan ile görüşecek
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar!
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar!
Daha Fazla Video Göster