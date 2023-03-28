28 Mart 2023, Salı
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SİDA'dan bir ilk! Güdümlü mühimmat ile nokta atışı!
MARLIN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), ileri seviye bir yetenek adımına daha imza attı. Katı yakıtlı kuzgun seyir füzesi, MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirildi.