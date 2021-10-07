Sıcaklıklar artacak ama sağanak yağış sürecek! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 5 günlük son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının az derecede artacağını duyururken, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağının altını çizdi. Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağış olacak mı? 5 günlük hava durumu...