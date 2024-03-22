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Sibergöz Operasyonlarında 13 şüpheli daha gözaltına alındı

İHA
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Giriş: 22.03.2024 17:59
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan ‘Sibergöz-29” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
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